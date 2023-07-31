Христина Погранична виступала з синьо-жовтою стрічкою

Львівська спортсменка Христина Погранична здобула ще дві золоті медалі на Всесвітній Універсіаді, що відбувається у китайському Ченду.

Як повідомив Національний олімпійський комітет України, Христина Погранична здобула золото у вправах з обручем (32.200) та зі стрічкою (29.300).

До слова, 30 липня Христина Погранична завоювала срібло в індивідуальному багатоборстві. Це перша нагорода в багатоборстві на Всесвітній Універсіаді для України за останні 10 років.

Ще дві медалі здобули для України художні гімнастки Дар’я Щербакова, Марта Борис, Анастасія Пташник, Дарія Іваник, Ніколь Красюк, Діана Довганюк. Вони стали бронзовими призерками у групових вправах з 5 обручами з сумою 27,800. Напередодні гімнастки вибороли срібло у багатоборстві.