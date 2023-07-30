Христина Погранична кваліфікувалась у всі чотири фінали в окремих видах

Українська гімнастка Христина Погранична завоювала срібло в індивідуальному багатоборстві на літній Універсіаді-2023. Про це 30 липня повідомила Федерація художньої гімнастики України.

Христина Погранична кваліфікувалась у всі чотири фінали в окремих видах: обруч, м’яч, булави, стрічка. 30 липня вона здобула срібну медаль у багатоборстві Всесвітньої Універсіади. Перше місце посіла представниця Угорщини Фанні Пігніцкі (126,800), а бронзу виборола японка Рейна Мацусака (120,100).

«Це перша нагорода в багатоборстві на Всесвітній Універсіаді для України за останні 10 років після медалі Анни Різатдінової. Також Христина потрапила у всі чотири фінали», – повідомили у Федерації художньої гімнастики.

Зазначимо, що Христина Погранична є членкинею національної збірної України з художньої гімнастики та вихованкою заслуженої тренерки України Ірини Рудої.