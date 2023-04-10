Львів’янка Христина Погранична одна із найкращих гімнасток світу

Львівська гімнастка Христина Погранична здобула чотири медалі на міжнародному турнірі з художньої гімнастики, який відбувся цими вихідними у Болгарії (з 7 по 9 квітня). Спортсменка виборола одне золото, два срібла та одну бронзову медаль, повідомила прес-служба Львівської міськради.

На міжнародному турнірі 19-річна львівська спортсменка Христина Погранична здобула золото у вправі з обручем, по сріблу у вправі з м'ячем та булавами. Бронзову медаль гімнастка завоювала у багатоборстві.

«Це дуже невелика подяка нашим ЗСУ за те, що вони дають нам можливість працювати і здобувати перемоги», – прокоментувала Погранична свої успіхи на турнірі.

Нагадаємо, навесні минулого року гімнастка Христина Погранична перенесла дві складні операції через травми стопи та коліна. Після операцій гімнастка наполегливо тренувалася та проходила реабілітацію, аби повернутись у спорт.