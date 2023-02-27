Представниця Львівщини Христина Погранична змагалася в складі збірної команди України

У неділю, 26 лютого, в Естонії завершився традиційний міжнародний турнір з художньої гімнастики «Miss Valentine». На ньому змагалися спортсменки від 8 років і старші. Представниця Львівщини, 19-річна Христина Погранична, виборола два золота та одне срібло. Про це повідомили в Львівській обласній військовій адміністрації.

Цьогоріч в складі збірної команди України змагалась представниця Львівщини Христина Погранична.

«Учора Христина блискуче виступила у фіналах в окремих видах. Представниця Львівщини виборола золото як у фіналі з обручем, так і в фіналі зі стрічкою. А за підсумками багатоборства Христина виборола срібло», – йдеться в повідомленні Львівської ОВА.

Тренує спортсменку заслужена тренерка України Ірина Руда. Художню гімнастику дівчина опановує у Львівській комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі імені Дмитра Сидорука.

«Miss Valentine» – це один з найбільших та найстаріших заходів з художньої гімнастики, який проводиться у світі. Щороку у лютому Естонія приймає найкращих гімнасток з усього світу.