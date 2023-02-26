Амосов впевнено розібрався зі Сторлі, захистивши чемпіонський титул

Український боєць змішаних єдиноборств Ярослав Амосов у рамках шоу Bellator 291 захистив титул чемпіона у напівсередній вазі в поєдинку проти американця Логана Сторлі.

Амосов провів свій перший бій за 20 місяців, оскільки з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ярослав вступив у лави тероборони.

З першого і по останній раунд Амосов володів перевагою. Бій переважно проходив у стійці, Амосов викидав значно більше ударів і був точнішим. Не менш успішним він був і під час переводів у партер.

Українець виграв кожен з п'яти раундів і отримав одноголосне рішення від суддів: 50-45, 50-45, 50-45.

Таким чином, він захистив титул чемпіона Bellator у напівсередній вазі та залишився непереможним (27 перемог, 0 поразок).