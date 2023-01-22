Ігор Потєря нокаутував легендарного ветерана Маурісіо Руа

У ніч на 22 січня в бразильському Ріо-де-Жанейро 26-річний український боєць Ігор Потєря, що виступає у напівважкій ваговій категорії, здобув свою першу перемогу в UFC.

В андеркарті турніру UFC 283 Ігор Потєря (21-2) зустрічався з легендарним ветераном Маурісіо Руа (27-13-1). Українець з перших хвилин пішов вперед і згодом відправив в нокдаун Руа після правого бокового та серії аперкотів. Після короткого добивання в партері рефері зупинив поєдинок наприкінці першого раунду.

Після бою Потєря подякував супернику та своїй команді і прокричав «Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ!». Це був другий бій Ігоря у UFC. У першому поєдинку в 2022 році він поступився Ніколае Негумеряну із Румунії.

Ігор Потєря – український боєць змішаних єдиноборств який виступає під егідою UFC у напівважкій ваговій категорії. Майстер спорту міжнародного класу з бойового самбо, панкратіону та хортингу. Чемпіон WWFC у ваговій категорії до 93 кг.