Міжнародна федерація боксу (IBF) визнала право Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) наступною висувати українському боксеру Олександру Усику вимоги щодо захисту чемпіонського поясу. Таким чином організація звільнила Усика від обов’язкового захисту свого титулу в поєдинку з Філіпом Хрґовичем і спростила йому шлях до бою з Тайсоном Ф’юрі за абсолютне чемпіонство в надважкій вазі, повідомляє «Суспільне.Спорт».

Як інформував ZAXID.NET, IBF офіційно призначила бій Усика із Хрґовичем, бронзовим призером Олімпіади-2016, у листопаді минулого року. Згодом WBA зобов’язала Усика побитися з британцем Даніелем Дюбуа, претендентом на поєдинок за своєю лінією. Саме титул WBA вважався першим у черзі на захист для Усика.

Обидва рішення несли загрозу для подальшої організації бою українця з Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій ваговій категорії, який планують провести в першій половині 2023 року. Оскільки IBF відкликала свою вимогу проведення бою, тепер команда Усика має лише погодити проведення поєдинку за абсолютного чемпіона з WBA або стороною Даніеля Дюбуа.

Водночас Філіп Хрґович залишається обов’язковим претендентом на бій з чемпіоном світу за версією IBF. З хорватом змагатиметься переможець поєдинку між чемпіоном WBA та претендентом від цієї організації впродовж 180 днів після його проведення.

Олександр Усик зараз є чемпіоном у надважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF, які він виграв у британця Ентоні Джошуа у 2021 році та в серпні захистив у реванші. Тайсон Ф’юрі, у свою чергу, утримує чемпіонський пояс WBC. Переможець потенційного бою між Усиком та Ф’юрі може стати першим в історії абсолютним чемпіоном у надважкій вазі за версіями чотирьох головних боксерських організацій світу (до 2007 року для цього звання було досить трьох поясів WBA, IBF і WBC).