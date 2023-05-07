Львів’янка Христина Погранична виборола чотири медалі на міжнародному турнірі
Художня гімнастка здобула золото, срібло та дві бронзи
Львів’янка Христина Погранична здобула чотири медалі на міжнародному турнірі з художньої гімнастики Gdynia Rhythmic Stars 2023, що відбувався у Польщі. На рахунку спортсменки золото, срібло та дві бронзи. Про це повідомила Федерація художньої гімнастики України.
Першу медаль спортсменка здобула 6 травня у багатоборстві.
«Христина Погранична чудово виступила. Ціна медалі – 122,350 бала. Більший бал був лише у багаторазової призерки чемпіонату світу – болгарки Стіліани Ніколової», – повідомили в управлінні спорту ЛМР.
У неділю, 7 травня, Христина Погранична виборола золото у фіналі з м’ячем та ще дві бронзові медалі – у фіналі зі стрічкою та обручем.
Змагання Gdynia Rhythmic Stars 2023 проходили 4-7 травня у Польщі. У них взяли участь спортсменки з 24 країн.