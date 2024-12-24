Маріанна Душар (праворуч) отримує нагороду почесної амбасадорки

Дослідниця галицької кухні, фудблогерка Маріанна Душар (відома під псевдонімом пані Стефа) отримала нагороду та звання Почесної амбасадорки України у сфері кулінарної дипломатії 2024.

«У МЗС нагородили Почесних Амбасадорів 2024. Цією найвищою відзнакою в галузі публічної дипломатії нагороджуємо людей та колективи, які зробили найбільший внесок у просування України та українського в світі. Українська дипломатія має обличчя. Це обличчя людей, для яких Україна стала особистим вибором і найвищою цінністю. Небайдужих людей, чия місія – просувати інтереси нашої держави та її людей в світі», – написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Цьогоріч переможцями стали:

Наріман Джелял, Почесний амбасадор у сфері експертної дипломатії;

Паралімпійська збірна України, Почесний амбасадор у сфері спортивної дипломатії;

Маріанна Душар, Почесна амбасадорка у сфері кулінарної дипломатії;

Ірина Матяш, Почесна амбасадорка у сфері науково-освітньої дипломатії;

Андрій Різоль, Почесний амбасадор у сфері культурної дипломатії;

Команда GSC Game World — розробники гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Почесний амбасадор у сфері цифрової дипломатії;

Нова Пошта, Почесний амбасадор у сфері економічної дипломатії;

Богдан Гаврилишин у номінації «Справа життя»;

Максим Буткевич у номінації «Воля до перемоги».

Дослідниця галицької кухні, фудблогерка Маріанна Душар прокоментувала свою перемогу на власній сторінці у Facebook.

«Я є неймовірно вдячна та зворушена... і це не лише утверджує мене в думці потрібності того, що роблю, а й додає сил та натхнення! Бути серед таких людей для мене честь! Кулінарна дипломатія часом працює першою, ще до того як вступають в дію інші. І я завжди кажу, що кожен з нас у слушний момент додає свою частку до пізнання нашої країни через їжу. Тож, частуймо та розповідаймо! А я завжди допоможу з матеріалами», – написала Маріанна Душар.

Пані Стефа – псевдонім львівської фудблогерки Маріанни Душар, яка понад 10 років вивчає та пише про галицькі гастрономічні традиції, а також збирає переписи локальних страв на однойменному сайті. Вона є авторкою кулінарного записника «Галицькі смаколики», співавторкою «1-шої української загально-практичної кухні» та «Шляхетної кухні Галичини».

Раніше Маріанна Душар розповідала ZAXID.NET, як підготуватись до Різдва по-галицьки, поділившись традиціями та переписами.

Додамо, що у 2023 році почесним амбасадором у сфері кулінарної дипломатії був відомий шеф-кухар Євген Клопотенко.