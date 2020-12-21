За словами Сергія Притули (на фото – посередині) це найбільша пожертва на армію, яку він отримував за всі роки війни від жертводавців

Анонімна львів'янка на ім'я Наталія пожертвувала 60 тисяч доларів на потреби української армії. Гроші жінка передала відомому волонтеру Сергію Притулі, який вже багато років допомогає Збройним силам України. За словами Притули, така сума є найбільшою, яку він отримував за всі роки війни.

Притула розповів, що особисто зустрівся із жінкою.

«Пані Наталія виявилася скромною та цікавою співрозмовницею. Вона випитувала про те, чого не вистачає українським військовим та просила скерувати гроші на найбільші потреби армії», – написав у Facebook Сергій Притула 20 грудня.

Сергій Притула також зазначив, що жінка попросила зберегти анонімність та заборонила публікувати її світлину.

«Це не просто найбільша пожертва, яку я, як волонтер, отримував за всі роки війни від жертводавців. Це не просто пожертва еквівалентна 30% від усіх коштів, які мною було зібрано за 11 місяців цього року. Це ще й найкраща відповідь усім тим, хто ретранслює наративи російської пропаганди про те, що українці втомились від війни», – написав Притула.

Він зазначив, що кошти благодійниці підуть на сучасне озброєння української армії, зокрема квадрокоптери.

«Переконаний, що за подібним вчинком стоїть якась історія. Але я не мав жодного морального права лізти людині в душу і докопуватись, що це за історія. Я тільки ще раз перепитав тремтячим голосом, чи пані робить цей вчинок свідомо. Бо це шалено величезні гроші, які могли б забезпечити безбідне життя на роки вперед. Пані Наталя посміхнулась, радше очима, ніж устами, і сказала, що це її свідомий і бажаний вклад у боротьбу з ворогом, і що вона щаслива, що може в такий спосіб підсилити нашу Армію…», – йдеться у дописі.