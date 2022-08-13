Львів’янка Олена Старікова здобула для України срібло у велоспорті на мультиспортивному Євро

Збірна України з велотреку здобула першу медаль на мультиспортивному чемпіонаті Європи-2022, що триває у Мюнхені. Львів’янка Олена Старікова виборола срібну медаль у гіті (гонці на час).

Як пише ТСН, Старікова посіла друге місце з результатом 33,043 с.

Золото континентальної першості виграла представниця Німеччини Емма Гінце (32,668 с)., а бронза дісталася італійці Міріам Вече (33,434 с).

Це друга медаль Старікової у кар'єрі на рівні континентальних першостей у гіті. У 2019 році вона стала віцечемпіонкою змагань на Європейських іграх.

Нагадаємо, що в жовтні 2021 року Старікова виграла срібло чемпіонату Європи у дисципліні кейрін (різновид велотрекових гонок, де фінальному спринту передують кілька кіл із встановленою швидкістю). Крім того, у серпні 2021 року на Олімпіаді в Токіо Старікова виборола срібло у спринті.