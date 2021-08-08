Медаль Олени Старікової – 19 і остання для України на цих Олімпійських Іграх

Львівська велогонщиця Олена Старікова у фіналі спринту на Олімпіаді в Токіо поступилася канадській спортсменці, світовій рекордсменці в цій дисципліні Келсі Мітчел. Таким чином українка стала срібною призеркою змагання.

Як пише Tribuna, Старікова поступилася Мітчел у двох заїздах: у першому було вона програла з відставанням у 0,061 секунди, у другому – 0,064 секунди. Бронзовою призеркою змагання стала китаянка Хвейші Лі, яку Старікова перемогла у півфіналі у двох заїздах.

Раніше Олена Старікова посіла четверте місце в дисципліні кейрін. Їй не бракувало швидкості для медалі, проте суперниці розташувалися так на дистанції, що вона не змогла вийти на обгін.

25-річна трекова велогонщиця Олена Старікова – багаторазова чемпіонка України, володарка Кубку Світу у спринті, срібна призерка Чемпіонату Європи з командного спринту. У 2019 році виборола срібло Чемпіонату світу, яке стало першою медаллю для України на Чемпіонатах світу з 2008 року, цього ж року здобула ще срібло і бронзу Чемпіонату Європи. У 2020 році стала чемпіонкою Європи з велотреку та бронзовою призеркою Кубку світу. На цій Олімпіаді вона ще позмагається в індивідуальному спринті.

Медаль Олени Старікової – 19 і остання для України на цих Олімпійських Іграх. У загальному медальному заліку наша збірна розташувалася на 43 місці з одним золотом, шістьма срібними і 12 бронзовими.

Золото Олімпіади виграв борець Жан Беленюк, срібло, крім Старікової, – плавець Михайло Романчук, борець Парвіз Насібов, каратистка Анжеліка Терлюга, веслувальниці Людмила Лузан та Анастасія Четверікова і боксер Олександр Хижняк. Бронзовими призерами Ігор стали дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук, тенісистка Еліна Світоліна, борчині Алла Черкасова та Ірина Коляденко, Людмила Лузан у веслуванні на каное-одиночці, каратист Станіслав Горуна, плавець Михайло Романчук та легкоатлетка Ярослава Магучіх, ще дві бронзи в активі синхроністок – у парі та в команді.