25-річна Олена Старікова – чемпіонка Європи та срібна призерка Чемпіонату світу з велотреку

Львівська велогонщиця Олена Старікова посіла четверте місце у фінальному заїзді дисципліни кейрін на Олімпійських Іграх у Токіо. Ще одна українка, яка потрапила до шістки найкращих велогонщиць, Любов Басова фінішувала останньою.

У своєму півфіналі Старікова фінішувала першою, а Басова – третьою. Загалом у змаганні брали участь 40 спортсменок. Перемогу здобула нідерландська велогонщиця Шана Браспенінкс, срібло – австралійка Елліс Ендрюс, а бронзу – канадійка Лоріан Дженест.

25-річна трекова велогонщиця Олена Старікова з 2010 по 2017 рік була багаторазовою чемпіонкою України з різних видів велоспорту на треку. У 2017 році стала володаркою Кубку Світу у спринті, у 2018 році здобула срібло Чемпіонату Європи у командному спринті.

У 2019 році виборола срібло Чемпіонату світу, яке стало першою медаллю для України на Чемпіонатах світу з 2008 року, цього ж року здобула ще срібло і бронзу Чемпіонату Європи. У 2020 році стала чемпіонкою Європи з велотреку та бронзовою призеркою Кубку світу.