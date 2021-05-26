Українки стали чемпіонками Європи зі стрільби

На чемпіонаті Європи з кульової стрільби, що триває у хорватському Осієку, українська жіноча команда здобула золото у змаганнях зі стрільби із пневматичного пістолета з дистанції 10 метрів. У фіналі українки виявилися влучнішими за росіянок.

За Україну у цій дисципліні змагалась львів’янка Юлія Коростильова, а також Поліна Колеснікова та Олена Костевич. Спортсменки перемогли росіянок з рахунком 17-11.



Олена Костевич, Юлія Коростильова та Поліна Колеснікова / Фото Федерації стрільби України

Також на чемпіонат Європи виступить ще один львів'янин Олександр Петрів.