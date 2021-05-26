Львів’янка Юлія Коростильова стала чемпіонкою Європи зі стрільби, перемігши у фіналі росіянок
Спорт — Ігор Саджениця, 0
Українки стали чемпіонками Європи зі стрільби
На чемпіонаті Європи з кульової стрільби, що триває у хорватському Осієку, українська жіноча команда здобула золото у змаганнях зі стрільби із пневматичного пістолета з дистанції 10 метрів. У фіналі українки виявилися влучнішими за росіянок.
За Україну у цій дисципліні змагалась львів’янка Юлія Коростильова, а також Поліна Колеснікова та Олена Костевич. Спортсменки перемогли росіянок з рахунком 17-11.
Олена Костевич, Юлія Коростильова та Поліна Колеснікова / Фото Федерації стрільби України
Також на чемпіонат Європи виступить ще один львів'янин Олександр Петрів.
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