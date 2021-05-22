32-річний Станіслав Горуна – український атлет в категорії куміте зі Львова

У суботу, 22 травня, львів’янин Станіслав Горуна здобув перемогу на чемпіонаті Європи з карате, який проходив у хорватському Поречі.

Львів'янин Станіслав Горуна переміг свого давнього суперника з Азербайджану, легендарного Рафаеля Агаєва - 5-разового чемпіона світу, 11-разового чемпіона Європи, переможця Всесвітніх та Європейських ігор. Бій завершився з рахунком - 3:1 на користь українця.

«Суперники дуже добре знають один одного, тому розпочали фінальний поєдинок обережно. Розв'язка настала на останній хвилині бою. Спершу, за 34 секунди до його завершення, один бал заробив Агаєв. Але Станіслав Горуна таки зумів вирвати вольову перемогу, провівши результативну атаку ногою в голову за 6 секунд до фінального гонгу», – повідомили у відділенні НОК Львівщини.