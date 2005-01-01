Львів'янка Юлія Сайчук щодня обсмажує два десятки різновидів кавових зерен

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Львів'янка Юлія Сайчук, яка нещодавно повернулася зі світового чемпіонату з обсмажування кави у Китаї, де посіла 5 місце, поділилася секретами свого фаху.

Зізнається, здобути такий високий трофей їй допоміг, передовсім, досвід.

«У процесі обсмажування я користуюся кількома ключовими факторами: програмою, яка зчитує температуру за допомогою датчика; зір, який визначає колір кави, та аромат», – розповідає дівчина.

Для того, щоб кавові зерна були темними й пахучими, потрібно усього 10-12 хвилин. У спеціальну машину – ростер – плоди із майже двох десятків видів кави Юлія Сайчук засипає щодня. За температури майже у 200 градусів дівчина смажить каву із плантацій Бразилії, Ефіопії, Нікарагуа, Коста-Рики та Кенії. Зелені зерна у мішках, які везуть з-за океану, виявляється, також пахнуть по-своєму.



«Зазвичай, це досить свіжий рослинний аромат: квіти, зелений горошок. Запах має і вже обсмажена кава, приміром, у її ароматі вчуваємо горіхові нотки», – розповідає професійна обсмажувальниця кави.

Вчасно відчути аромат, не помилитися у температурі, а ще встигнути обсмажити каву за певний час – такі завдання мали двадцятеро учасників світового чемпіонату, з якими змагалася Юлія Сайчук. У результаті львів'янка посіла 5 місце, поступившись представникам з Італії, Австрії, Німеччини та Швеції.

«Учасники повинні були посмажити моносорт, а також зробити суміш із трьох сортів арабіки. Кожен обсмажувальник повинен був змішати їх у довільних пропорціях», – згадує про умови конкурсу бариста та колега Юлії Сайчук Наталія Остап'юк.

Презентувати нашу країну на світовому чемпіонаті Юлії Сайчук допомогла перемога на українському. А 5 місце у Китаї – наразі перший такий високий результат нашої команди.