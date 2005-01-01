Львівська перекладачка Наталія Іваничук отримала найвищий орден короля Норвегії

КультураАндрій Дрозда, сьогодні, 11:544991

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Львівська перекладачка Наталія Іваничук отримала найвищий орден короля Норвегії
фото Посольство Королівства Норвегії
Наталія Іваничук стала першою українкою, нагородженою орденом короля Норвегії

У понеділок, 4 травня, у посольстві Королівства Норвегії в Києві відбулося вручення королівського Орденом Заслуг. Найвищу нагороду норвезького монарха отримала перекладачка зі Львова Наталія Іваничук. Вона стала першою громадянкою України, нагородженою цією відзнакою.

Наталію Іваничук відзначили королівським орденом за перекладацьку діяльність і значний внесок у розвиток норвезько-українських культурних взаємин. Впродовж перекладацької кар'єри львів'янка переклала 45 книг з норвезької на українську.

Інформація про рішення Ради ордену стала відомою ще 16 травня 2018 року, а 4 червня перекладачка отримала королівський Орден Заслуг відзнаку з рук норвезького посла в Україні Уле Тер'є Хорпестада.

Фото посольства Королівства Норвегії в Україні

Орден Заслуг 1985 року заснував король Норвегії Олаф V. Цей орден став еквівалентом найвищої норвезької нагороди — ордена Святого Олафа, який за особливі заслуги вручають лише громадянам Норвегії. Орденом Заслуг відзначають іноземців та норвежців, які мешкають за межами батьківщини.

Наталія Іваничук перекладає з норвезької, німецької та шведської мов, є членкинею Національної спілки письменників України. З норвезької мови вона перекдала твори Бйорнстьєрне Бйорнсона, Кнута Гамсуна, Юстейна Гордера та інших відомих авторів. Перекладачка народилась у родині видатного письменника Романа Іваничука.

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