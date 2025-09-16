Диван радуватиме або дратуватиме вас роками, тож обирайте зважено

Диван сьогодні – це мультифункціональна річ. Щоб вибрати саме той диван, що вам потрібен, потрібно для початку відповісти собі на кілька запитань. Про що подумати під час вибору дивану, пише сайт «Віледж».

Головне у виборі дивана

Диван – це річ, що служитиме роками. Щоб він вас не дратував, потрібно вибрати диван правильно. Ось що слід обдумати:

яку функцію має виконувати ваш диван;

яким має покриття вашого дивану з огляду на ваш спосіб життя;

якої форми диван пасуватиме до стилю вашого помешкання;

де ви поставите диван.

Відповіді на ці запитання допоможуть зрозуміти, в якому напрямку рухатися, адже сьогодні на ринку доступні сотні й сотні моделей диванів. Тепер розглянемо ці питання детальніше.

Всі переваги сучасного житла можна знайти у ЖК Mill Town від компанії «Інтергал-Буд». Це комплекс бізнес-класу, що складається з трьох житлових та трьох комерційних корпусів у самому серці Львова. Поєднання надійності, комфорту та естетики, щоб реалізовувати будь-які робочі та особисті задуми.

Для сну чи для посиденьок

Диван може бути місцем для посиденьок великої компанії друзів чи вашим особистим місцем для читання або ж може трансформуватися в зручне спальне місце. Залежно від того, навіщо вам диван, під час вибору варто враховувати розмір, м’якість посадки, підтримку для голови тощо.

Диван з особливостями

Дивани виконуються в безлічі варіантів матеріалу оббивки. Найкраще вибирати матеріал не лише за кольором, а й за практичністю. Наприклад, є дивани з гіпоалергенним наповненням, з покриттям, що не піддається кігтям і зубам домашніх улюбленців, знімними чохлами, що легко прати тощо.

Одна компанія

Диван варто підбирати в тому ж стилі, що й загалом ремонт та інтер’єр в помешканні. І це радше не про кольорове рішення, а про форму дивану. Колір і фактуру меблів теж варто підбирати в одному стилі, проте тут можна пробувати різні поєднання, наприклад, контрастні.

З ніжками чи без

Вибрати диван з ніжками чи без – залежить виключно від вашого особистого смаку. Проте подумайте про те, що під диваном на ніжках накопичуватиметься пил. Водночас диван на ніжках додасть приміщенню відчуття простору.

Де поставити диван

Відповідь на це питання проста – де хочеться. Та, звісно, варто врахувати його функцію, форму та габарити загалом. Диван може стояти як біля стіни, так і посеред кімнати, виконуючи таким чином ще й функцію зонування кімнати.