Львів’ян запрошують на святковий концерт гурту ДикоBrass. Гурт існує з 2015 року. ДикоBrass – це суміш мідних інструментів та сучасної популярної танцювальної музики. Експериментальний джаз-бенд ДикоBrass три роки тому виступав на Leopolis Jazz Fest і от цього року гурт вперше влаштовує сольні концерти у Львові.

Це будуть не просто концерти, а ціле театральне дійство. Його постановник – ведучий ранкового шоу «Зарядка» на радіо «Люкс ФМ» Назар Бійчук.

«Чому глядачі мають прийти на наш концерт? Тому шо духових гуртів багато. А духовий гурт, який грає і не просто рухається, а танцює під час гри, – один. І це – ДикоBrass.», – розповів Назар Бійчук.

На концерті гурту ДикоBrass прозвучать кавери на Go_A, Півоваров, Benny Benassi, Stromae, ОЕ, Степана Гігу. А ще єдину ліричну пісню у концертній програмі виконає гуморист Володимир Жогло («Вар'яти шоу», «Те саме шоу»).

Концерти відбудуться у понеділок, 17 січня, в театрі ім. М. Заньковецької. Початок о 17:30 та 20:00.

Ведучі Назар Бійчук і Таня Дубас (ранкове шоу «Зарядка» на «Люкс ФМ»).

Нагадаємо, що саме ДикоBrass разом із ведучими «Люкс ФМ» цьогоріч відкривали головну міську ялинку.

Квитки можна придбати за посиланням.