Magnus Trading – серед інвесторів-лідерів, які найактивніше поповнювали держбюджет у 2022 році
Надходження від приватизації покривають дефіцит державного бюджету і спрямовується на потреби оборони
За інформацією Комітету з питань бюджету, лише за півтора місяця 2023 року приватизація майна принесла до державного бюджету 645 млн грн. З них 464 млн грн надійшло за перші два тижні лютого. Про це повідомила Голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.
Серед компаній-лідерів, які інвестували у найдорожчі об'єкти країни, – київська компанія Magnus Trading (ТОВ Магнус Трейдінг Україна). А найдорожчими об’єктами, за які вже надійшли кошти до державного бюджету, стали:
- Усть-Дунайський порт (201 млн грн),
- Сторонибабський спиртзавод (142 млн грн),
- готель «Власта» (115 млн грн).
Нагадаємо, 23 січня 2023 року Magnus Trading за 115 млн грн придбала на аукціоні готель «Власта» у Львові, який належав Міністерству оборони України.
«У час воєнного стану державі вкрай важливо отримувати кошти від інвесторів, адже держбюджет обмежений і не вистачає фінансів для оборони держави, забезпечення військовослужбовців усім необхідним та вирішення першочергових завдань для держави в умовах війни. Ми інвестували великі кошти, адже бачимо перспективу у веденні бізнесу в Україні. Це вагома підтримка держави, адже завдяки продажу готелю «Власта» в держбюджет надійде сумарно 139,38 млн грн: 115 млн грн за об'єкт приватизації, 23 млн грн податку на додану вартість і 1,38 млн грн відрахування до Пенсійного фонду. Ми з командою займаємося механізмом приватизації, проводимо аудит готелю «Власта», розробляємо новий концепт та формуємо команду. Але, в першу чергу, займемося фінансовими питаннями та погашенням усіх боргових зобов’язань готелю: йдеться про майже 8 млн грн кредитних боргів перед постачальниками та бюджетом», – прокоментував директор Magnus Trading Артем Величко.
Завдяки продажу готелю «Власта» в держбюджет надійде сумарно 139,38 млн грн
Завдяки інвестиціям Magnus Trading у готель «Власта» у державний бюджет вже сплачено 139,38 млн грн. Зокрема: 115 млн грн за об'єкт приватизації, 23 млн грн податку на додану вартість, а також 1,38 млн грн відрахування до Пенсійного фонду.
Як зазначали у Фонді держмайна, залучені кошти з продажу готелю «Власта» підуть на Сили оборони: до прикладу, держава зможе придбати понад 300 пікапів для захисників України.
За словами Голови парламентського Комітету з питань бюджету Роксолани Підласи, після відновлення аукціонів малої приватизації у вересні 2022, до бюджету щомісяця надходило в середньому близько 470 млн грн. Всього у 2022 році на аукціонах малої приватизації держава заробила 1,7 млрд грн.
«Фонд держмайна сьогодні робить важливу роботу. По-перше, стимулює ділову активність, тому що об’єкти державної власності — це хороші майданчики для старту бізнесу. По-друге, надходження від приватизації покривають дефіцит державного бюджету і спрямовується переважно на потреби оборони», — резюмує Роксолана Підласа.