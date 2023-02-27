За інформацією Комітету з питань бюджету, лише за півтора місяця 2023 року приватизація майна принесла до державного бюджету 645 млн грн. З них 464 млн грн надійшло за перші два тижні лютого. Про це повідомила Голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

Серед компаній-лідерів, які інвестували у найдорожчі об'єкти країни, – київська компанія Magnus Trading (ТОВ Магнус Трейдінг Україна). А найдорожчими об’єктами, за які вже надійшли кошти до державного бюджету, стали:

Усть-Дунайський порт (201 млн грн),

Сторонибабський спиртзавод (142 млн грн),

готель «Власта» (115 млн грн).

Нагадаємо, 23 січня 2023 року Magnus Trading за 115 млн грн придбала на аукціоні готель «Власта» у Львові, який належав Міністерству оборони України.

«У час воєнного стану державі вкрай важливо отримувати кошти від інвесторів, адже держбюджет обмежений і не вистачає фінансів для оборони держави, забезпечення військовослужбовців усім необхідним та вирішення першочергових завдань для держави в умовах війни. Ми інвестували великі кошти, адже бачимо перспективу у веденні бізнесу в Україні. Це вагома підтримка держави, адже завдяки продажу готелю «Власта» в держбюджет надійде сумарно 139,38 млн грн: 115 млн грн за об'єкт приватизації, 23 млн грн податку на додану вартість і 1,38 млн грн відрахування до Пенсійного фонду. Ми з командою займаємося механізмом приватизації, проводимо аудит готелю «Власта», розробляємо новий концепт та формуємо команду. Але, в першу чергу, займемося фінансовими питаннями та погашенням усіх боргових зобов’язань готелю: йдеться про майже 8 млн грн кредитних боргів перед постачальниками та бюджетом», – прокоментував директор Magnus Trading Артем Величко.

Завдяки продажу готелю «Власта» в держбюджет надійде сумарно 139,38 млн грн

Завдяки інвестиціям Magnus Trading у готель «Власта» у державний бюджет вже сплачено 139,38 млн грн. Зокрема: 115 млн грн за об'єкт приватизації, 23 млн грн податку на додану вартість, а також 1,38 млн грн відрахування до Пенсійного фонду.

Як зазначали у Фонді держмайна, залучені кошти з продажу готелю «Власта» підуть на Сили оборони: до прикладу, держава зможе придбати понад 300 пікапів для захисників України.

За словами Голови парламентського Комітету з питань бюджету Роксолани Підласи, після відновлення аукціонів малої приватизації у вересні 2022, до бюджету щомісяця надходило в середньому близько 470 млн грн. Всього у 2022 році на аукціонах малої приватизації держава заробила 1,7 млрд грн.

«Фонд держмайна сьогодні робить важливу роботу. По-перше, стимулює ділову активність, тому що об’єкти державної власності — це хороші майданчики для старту бізнесу. По-друге, надходження від приватизації покривають дефіцит державного бюджету і спрямовується переважно на потреби оборони», — резюмує Роксолана Підласа.