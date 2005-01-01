Макрон хоче внести французький багет до переліку спадщини ЮНЕСКО

СвітКатерина Чурилова, 13 січня740

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Макрон хоче внести французький багет до переліку спадщини ЮНЕСКО
фото з відкритих джерел
Багет — це традиційний французький хлібо-булочний виріб

Президент Франції Емануель Макрон хоче, аби французький багет було визнано ЮНЕСКО частиною нематеріальної спадщини. Про це повідомляє агентство DPA.

«Ми повинні зберегти досконалість багета і нашу майстерність в його створенні, і тому його слід включити до списку всесвітньої спадщини», - сказав Макрон в п'ятницю в ефірі Europe1.

«Багет є частиною повсякденного життя у Франції, і це – особлива історія», – сказав президент.

Макрон звернувся до прикладу неаполітанської піци, приготування якої внесли у список спадщини ЮНЕСКО в грудні. Визнання мистецтва «піцайоло» стало можливим після того, як відповідне звернення Неаполя підписали майже два мільйони людей.

«Я знаю наших пекарів – вони побачили, що неаполітанцям вдалося домогтися визнання піци спадщиною ЮНЕСКО. І вони запитали: «Чому б не багет?» І вони мають рацію», – сказав Макрон.

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