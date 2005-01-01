Маленькі проекти – великі зміни: конкурс «Громада своїми руками» змінює Добротвір на краще

У чому секрет щасливого життя? У чіткому визначенні важливих його сфер та їхньому розвитку. У Добротворі знають: якщо п’ять напрямків – охорона здоров’я, енергоефективність, інфраструктура, бізнес-середовище та активність громади – перебувають на висоті, то й якість життя – на тому ж рівні. Для задоволення потреб мешканців компанія ДТЕК та селище підписали Стратегію соціального партнерства ще у 2011 році. Сьогодні кожен житель долучається до вже існуючої низки ініціатив і створює власні – задля покращення добробуту рідного Добротвора. З 2013 року у рамках підписаного документу про партнерство відбувається конкурс «Громада своїми руками», а ДТЕК виділяє міні-гранти на реалізацію проектів. За цей час було встановлено дитячі та спортивні майданчики, системи освітлення у будинках та прибудинкових територіях, виділені кошти на облагородження вулиць та створення умов для дозвілля та розвитку дітей і молоді.

У 2018 році максимальна сума фінансування одного проекту становить 55 тис. грн. Загалом на конкурс компанія ДТЕК у 2018 році надала 920 тис. грн. Мешканці Добротвора та Кам’янка-Бузького району вже подали на конкурс «Громада своїми руками» 40 заявок. Директор агенції з економічного розвитку Кам’янка-Бузького району Ірина Нікітіна згадує: «У перший рік конкурсу було всього 6 проектів, а тому довелося влаштовувати другий тур, щоб роздати усі кошти – 73 тисячі». Сьогодні ж на одне фінансування – три проекти. Така активність пояснюється позитивними результатами: люди бачать, як селище вдосконалюється, і хочуть долучитися до цього процесу.

Минулоріч популярністю користувалися проекти, спрямовані на енергоефективність. Галина Лепех, працівниця ДТЕК Добротвірської ТЕС та депутат селищної ради, отримала міні-грант у розмірі 32 тис. грн. на встановлення світлодіодних прожекторів у чотирьох житлових будинках. «Здавалося, всього декілька будинків і 15 світильників, але це – безпека і економія. По-перше, тому що світло тепер є як у під’їздах, так і в підвалах, що зменшує кількість крадіжок. А по-друге, воно дозволяє значно економити», – розповідає пані Галина.

Володимир Кравець разом зі своєю ініціативною групою також взяв участь у конкурсі «Громада своїми руками». Спочатку їхня ідея полягала в економії коридорного світла у власному будинку. Згодом мешканці сусіднього будинку долучилися до проекту, розширивши його масштаби. Загальна сума реалізації становила 16 700 грн., 10% з яких – внесок організаторів проекту, а решту – 11 тис. грн. – виділила ДТЕК. Пан Володимир каже: «Якщо раніше ми платили за світло у коридорах 3,50 грн., то тепер – 1 грн. Так, звичайно, це невеликі кошти, але якщо порахувати квартири двох будинків і помножити їхню кількість на 12 місяців – велика економія виходить, чи не так?».

Окрім створення комфорту і затишку проживання у селищі, проекти пізнавального характеру також отримували фінансування. Так, у 2017 році Компанія ДТЕК надала 40 тис. грн. на видання суспільно-мистецького альманаху, над створенням якого працювала ініціативна група «Слово», зокрема фотограф Сергій Шульгачик і керівник проекту Стефанія Головацька. Видання пані Стефанії має на меті показати, наскільки різностороннє життя у містечку.

З 19 березня по 1 травня ініціативні групи реєстрували свої проекти на участь у конкурсі. У п’ятницю, 8 червня, завершилося онлайн-голосування, в якому активні мешканці Добротвора вирішували, які з запропонованих ідей найбільш корисні містечку. Наразі відбувається обрання проектів-переможців, реалізація яких здійснюватиметься з липня до листопада.

Директор ДТЕК Добротвірської ТЕС Олег Таращук зазначає: «Головна ціль конкурсу «Громада своїми руками» – залучити якомога більше людей до процесу покращення добробуту у Добротворі. Компанія ДТЕК піклується про створення комфортних умов як для наших працівників, так і для членів їхніх родин, друзів, знайомих, а тому з радістю допомагає тим, хто хоче щось змінити». Незважаючи на те, що щорічно кількість проектів, як і сума фінансування, зростає, 2018-й став рекордним за чисельністю учасників та їхніх ідей. А це означає, що мешканці Добротвору розуміють, що тільки від них залежить, яким буде життя у рідному містечку не тільки через п’ять-десять років, але й вже зараз.