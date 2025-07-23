У 36-річної рівнянки, яка їздила з туром в Індію, виявили тропічну малярію. Симптоми хвороби жінка відчула після повернення в Україну, вона одразу звернулась до лікарів. Наразі її стан оцінюють як задовільний. Про це повідомив 23 липня Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Епідеміологиня центру контролю та профілактики хвороб Світлана Зяткевич розповіла ZAXID.NET, що 36-річна мешканка Рівного інфікувалася в Індії, де перебувала у туристичній поїздці на початку липня.

Через два тижні після повернення додому жінці стало зле: у неї підвищилася температура тіла, був сильний головний біль, збільшились лімфовузли. Вона одразу звернулась до сімейної лікарки, яка запідозрила тропічне захворювання й скерувала на додаткові обстеження. Відтак у крові пацієнтки виявили малярійні плазмодії – збудники хвороби. Рівнянці ввели протималярійні препарати, після чого її стан покращився.

За інформацією Світлани Зяткевич, це перший випадок малярії на Рівненщині у 2025 році. Востаннє хворобу фіксували у 2022 році в 35-річної мешканки Рівненського району, яка їздила у Танзанію.

Додамо, що малярія – це інфекційне захворювання, яку передають комарі роду Anopheles. Хворі страждають від лихоманки, головного болю, порушення роботи нервової та інших систем організму. Часто бувають такі ускладнення, як збільшення печінки та селезінки, анемія, жовтяниця. Тяжкий перебіг може призвести до смерті.