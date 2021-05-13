Вважається, що найсмачніша їжа виходить при використанні чавунного мангалу

Гриль, барбекю чи мангал – як стаціонарні, так і мобільні, – незмінні супутники відпочинку на природі. Якщо перші два мають більш складні конструкції та ширший функціонал, то мангал – найпростіший варіант для запікання їжі на природі. Як його обрати правильно, розповідає Superdim.

Мангал нагадує металевий короб з вентиляційними отворами в нижній частині (або навіть без них), у якому спалюють дрова або деревне вугілля. Його використовують для смаження м’яса та овочів на шампурах. Мангали є різні – залежно від матеріалу виготовлення, а також способу використанні (стаціонарні або мобільні).

Головний недолік мобільних мангалів – великі теплові втрати під час приготування їжі (фото з відкритих джерел)

Мобільні мангали – компактні та неважкі, найкраще обирати варіанти з нержавіючої сталі. Бувають мобільні моделі, які розкладаються: вони займають менше місця, проте їхні деталі можуть загубитися. Головний недолік мобільних мангалів – великі теплові втрати під час приготування їжі через тонкі стінки та шпарини в конструкції. Крім того, з часом стінки починають деформуватися під впливом високих температур, тому краще використовувати деревне вугілля, а не розводити полум’я.

Мангал – найпростіший варіант для запікання їжі на природі (фото з відкритих джерел)

Для власного подвір’я є сенс обирати стаціонарні варіанти. Ретельно і по-мистецькому виконаний мангал може прикрасити альтанку чи іншу зону відпочинку. Головне – аби він пасував до загального дизайну території. Габарити стаціонарних мангалів більші за мобільні, виготовляють їх переважно з чавуну, каменів або цегли. Часом роблять ще бетонну «подушку», що запобігає просіданню землі.

Вважається, що найсмачніша їжа виходить при використанні чавунного мангалу, який швидко нагрівається, довго зберігає тепло та не переносить на їжу сторонніх запахів. Завдяки литим стінкам виникає ефект духової шафи, що позитивно впливає на якість продуктів. Чавунні мангали – привабливі зовнішньо та довговічні, але водночас є дорогими у виготовленні та важкими.

Завдяки литим стінкам у чавунних мангалах виникає ефект духової шафи, що позитивно впливає на якість їжі (фото з відкритих джерел)

Мангали з цегли часто передбачають ще пічку чи духовку чи інші зручності. Цегла добре зберігає тепло, має непогані естетичні властивості, добре поєднується з камінням, металом та деревиною.

Мангали з цегли часто передбачають ще пічку чи духовку чи інші зручності (фото з відкритих джерел)

Щоб обрати правильно мангал, спершу визначіться з кількістю шампурів, які будете використовувати. Переважно це 8-10 штук, тобто довжина мангалу має бути 80-100 см. Ширина залежить від довжини шампурів, а також впливає на теплові втрати. Зазвичай обирають ширину не більше 30 см. Висота мангалу – у середньому 15-17 см. Від неї залежить, скільки дров чи вугілля ви будете використовувати, адже потрібно витримувати певну відстань між їжею та жаром.