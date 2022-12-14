Збірна Франції з футболу у динамічному матчі обіграла збірну Марокко та стала другим фіналістом чемпіонату світу, що триває в Катарі. 18 грудня французи зустрінуться у фіналі зі збірною Аргентини, яка напередодні здолала збірну Хорватії.

Поточний чемпіон світу збірна Франції була одним з фаворитів цьогорічного турніру. На шляху до півфінального поєдинку французи посіли перше місце в групі, після чого без особливих проблем перемогли поляків та англійців в 1/8 та 1/4 відповідно.

Водночас збірна Марокко вписала себе в історію як перша африканська збірна, що дійшла до півфіналу мундіалю. Марокканці вибили в серії пенальті всуху іспанців, а потім у чвертьфіналі мінімально перемогли португальців.

У нинішньому поєдинку французам вдалося забити швидкий гол: на 5 хвилині в заплутаній ситуації вчасно підставити ногу зміг Тео Ернандес. Марокко щосили намагалося зрівняти рахунок, але це так і не вдалося. А на 80 хвилині Рандаль Коло-Муані оформив фінальний рахунок 2:0.

Франція вдруге поспіль виходить до фіналу мундіалю. У 2018 французи перемогли хорватів та стали чемпіонами, а цього разу їм протистоятиме збірна Аргентини, яка перебуває в чудовій формі. Водночас Хорватія з Марокко 17 грудня позмагається за третє місце чемпіонату.