Ліонель Мессі став найкращим бомбардиром в історії збірної

Збірна Аргентини з футболу стала першим фіналістом чемпіонату світу з футболу, що триває у Катарі. Аргентинці перемогли хорватів з рахунком 3:0. 18 грудня вони зустрінуться з переможцем пари Марокко-Франції, тоді як збірна Хорватії позмагається за третє місце.

Аргентина від початку більше контролювала м'яч та виглядала впевненіше, що вилилося в перший гол з пенальті. Воротар хорватів Домінік Лівакович зіграв не в м'яч, а в Хуліана Альвареса, тож арбітр показав голкіперу жовту картку, а аргентинцям - на точку для 11-метрового удару. Пенальті на 34 хвилині чудово реалізував лідер аргентинців Ліонель Мессі, який після цього став найкращим бомбардиром в історії збірної.

Уже за 5 хвилин Альварес обіграв кількох опонентів, у тому числі й безпорадного Ліваковича, та подвоїв рахунок. Уже в другому таймі Мессі та Альварес втретє познущалися над збірної хорватії: Мессі став асистентом, а Альварес - виконавцем. І попри те, що хорвати в цілому більше контролювали м'яч, відіграти їм хоча б один гол так і не вдалося.

Аргентина 18 грудня зіграє у фіналі або з чинним чемпіонами світу французами, або з марокканцями, які несподівано для всіх стали першою в історії африканською збірною, що вийшла до півфіналу мундіалю. Матч за третє місце відбудеться напередодні.