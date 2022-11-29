Маріо Феррі перервав матч чемпіонату світу з футболу, що відбувається в Катарі

Під час матчу чемпіонату світу з футболу в Катарі італійський футболіст та активіст вибіг на поле у футболці з написом Save Ukraine («Врятуйте Україну») та «Повагу іранським жінкам». У руках у нього був прапор миру, а на руці – тризуб.

Як повідомляє Daily Mail, інцидент трапився 28 листопада під час матчу між Португалією та Уругваєм на Чемпіонаті світу з футболу. Італійський футболіст та активіст Маріо Феррі вибіг на поле у футболці з написом із одного боку «Врятуйте Україну», з іншого – «Повагу іранським жінкам». У руках активіст тримав веселковий прапор миру. На його руці зображене татуювання з тризубом. Через інцидент матч був перерваний, активіста затримала поліція.

Пізніше з’ясувалося, що до повномасштабного вторгнення Росії в Україну 35-річний Маріо Феррі грав за місцевий футбольний клуб United Sports Club у Індії. Після 24 лютого він приїхав до Польщі, де почав допомагати українцям перетнути кордон.

У 2014 році під час матчу чемпіонату світу Маріо Феррі вибіг на футбольне поле з закликом урятувати бразильських дітей, які живуть у кримінальних районах. А у 2017 вибіг на поле під час матчу між «Ювентусом» і «Наполі», де кинув шарф у нападника Гонсало Ігуаїна.