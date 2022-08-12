Марта Фєдіна вдруге за два дні здобула золото на чемпіонаті Європи-2022 з водних видів спорту

Україна завоювала другу нагороду чемпіонату Європи-2022 з водних видів спорту, що триває у Римі, і вдруге – в артистичному плаванні. Медаль і чемпіонський титул Україні принесла 12 серпня 20-річна харків’янка Марта Фєдіна у технічному соло, пише «Суспільне».

До фіналу в цій дисципліні українка підходила у статусі чинної чемпіонки Європи та срібної призерки чемпіонату світу.

В індивідуальній технічній програмі спортсменки не мали проходити кваліфікацію: у фіналі брала участь 21 артистична плавчиня. Марта Фєдіна закривала змагання в цій дисципліні та виконала програму на 92.6394 бала, що стало найкращим результатом серед усіх учасниць, перевершило її результат на чемпіонаті світу (91.9555) та принесло українці золото.

Друге місце посіла італійка Лінда Черруті, для якої це п'ята особиста медаль чемпіонату Європи, а третє – австрійка Васілікі Александрі, яка вперше здобула нагороду такого рівня.

Сенсаційно без медалі залишилася дворазова бронзова призерка ЧС-2022 у солодисциплінах, грекиня Євангелія Платаніоті. Вона зупинилася на четвертій позиції.

Для Фєдіної це 11-та в кар'єрі медаль чемпіонату Європи та вже сьоме золото.

Фєдіна втретє в кар'єрі піднялася на п'єдестал Євро в соло і вдруге поспіль стала чемпіонкою в технічній програмі.

У 2020-му Фєдіна стала першою чемпіонкою Європи в соло в історії України, а тепер є першою українкою, кому підкорилися одразу два особисті титули. Фєдіна – перша й поки що єдина спортсменка в історії артистичного плавання, яка виграла два золота й захистила титул у технічному соло – з моменту його появи в програмі Євро (2016).

На цьогорічному чемпіонаті Європи це вже друга нагорода української синхроністки й загалом для збірної України після золота в технічній програмі в команді.