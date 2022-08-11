Збірна України з артистичного плавання здобула історичне золото на чемпіонаті Європи з водних видів спорту, що розпочався в Римі. Українські синхроністки вперше стали чемпіонками у командній технічній програмі на континентальних першостях.

Як пише «Суспільне.Спорт», у стартових змаганнях в технічній груповій програмі Україну представляли Марина та Владислава Алексіїви, Олеся Деревянченко, Марта Фєдіна, Вероніка Гришко, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна та Валерія Тищенко. Українки стали однією з восьми команд, що боролися за перший комплект нагород чемпіонату. Росіянки, які стали чемпіонками попереднього Євро у 2020 році в цій дисципліні, участі в змаганнях не брали через відсторонення.

Українки здобули золото з результатом 92,5106 бала. Срібні медалі – в італійок, які поступилися українським синхроністкам на понад два бали, а бронзові – у француженок. Українська збірна вперше в історії перемогла на континентальній першості в командній технічній програмі: на попередніх трьох Євро українки ставали віце-чемпіонками.

Чемпіонат Європи з водних видів спорту триватиме до 21 серпня. В Римі також визначать медалістів у змаганнях з плавання, стрибків у воду та плавання на відкритій воді. В артистичному плаванні розіграють ще 11 комплектів медалей.

Нагадаємо, що на чемпіонаті світу, який проводився у червні в Будапешті, українські синхроністки виграли золото в командних змаганнях у комбінації та в гайлайті, а також ще 5 срібних нагород – у командних змаганнях, дуетах та соло.