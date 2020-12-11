Звіробій братиме участь на довиборах до Верховної Ради

42-річна волонтерка, контрактниця ЗСУ та інструкторка навчального центру Десантно-штурмові військ Олена Самбул, більш відома як Маруся Звіробій, балотуватиметься від «Європейської солідарності» на довиборах до Верховної Ради у 87 окрузі, що в Івано-Франківській області. Про це написала прес-служба партії у п’ятницю, 11 грудня.

«Офіційно виборчий процес ще не стартував, однак її кандидатуру підтримують і партійці, і ветеранські організації, добровольці, які є в нашій команді», – написав лідер «ЄС» Петро Порошенко після з’їзду партії, який відбувся 10 грудня.

Зазначимо, що довибори в одномандатному виборчому окрузі №87 в Івано-Франківській області заплановані на 28 березня 2021 року. Раніше нардеп від «Слуги Народу» Зіновій Андрійович склав свій мандат, аби очолити Надвірнянську об’єднану територіальну громаду.

До слова, до складу округу входять місто Яремче, Надвірнянський район, а також частини Богородчанського та Коломийського районів.

Нагадаємо, 26 жовтня Маруся Звіробій разом з депутаткою Верховної Ради від «Європейської Солідарності» Софією Фединою записала відео, на якому вони обговорюють варіанти загибелі Володимира Зеленського, який перед цим вирушив на Донбас.

1 листопада Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо обох жінок, а в кінці листопада ДБР спільно з СБУ обшукали помешкання Марусі Звіробій.

6 лютого ДБР вручило їй підозру через погрози президенту. Під час засідання суду 10 лютого Звіробій сказала, що не змовлялася з Софією Фединою погрожувати президенту Володимиру Зеленському, а вони просто закликали його бути обачним.

Хто така Маруся Звіробій?

Маруся Звіробій (справжнє ім'я Олена Самбул) народилася 17 вересня 1978 року в Києві. Відома як доброволець, інструкторка навчального центру ДШВ, громадська діячка, волонтерка і блогерка. Звільнилася з лав ЗСУ за станом здоров'я. Заміжня, має доньку.

Вищу освіту отримала у сфері журналістики. До Майдану займалася приватним підприємництвом, володіла веб-студією, викладала дизайн, займалась рекламою. Була активною учасницею Революції Гідності, стала волонтеркою, створивши проект «Допомога пораненим Майдану».