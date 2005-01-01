Матері українських військових у Берліні пікетували зустріч голів МЗС «нормандської четвірки»

Матері українських солдатів просять міністрів закордонних справ «нормандської четвірки» прояснити долю їхніх синів

У Берліні провели пікет матері українських військових, що вважаються зниклими безвісти або перебувають у полоні в бойовиків на Донбасі. Акція відбулася в понеділок, 11 червня, на під'їзді до вілли «Борзиг», на північному заході столиці Німеччини, на якій якраз проходила зустріч міністрів закордонних справ країн «нормандської четвірки» – Німеччини, Франції, Росії та України.

Як повідомила «Німецька хвиля», учасниці акції вимагали прояснити долю своїх синів. Вони також тримали в руках відповідні плакати англійською мовою.

Головною темою дискусії міністрів закордонних справ чотирьох країн є перебіг реалізації «Комплексу заходів з виконання Мінських угод» від 12 лютого 2015 року, а також домовленостей, досягнутих під час зустрічей у «нормандському форматі» на вищому рівні. Учасники нинішньої зустрічі обговорять ситуацію в зоні конфлікту і виконання сторонами протистояння зобов'язань у різних сферах.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявляв, що очікує складних переговорів. Він також повідомляв, що під час перемовин ітиметься і про питання можливість розміщення місії миротворців ООН на Донбасі.

«Нормандський формат» був створений в червні 2014 року для врегулювання ситуації на Донбасі. До нього увійшли Німеччина, Франція, Росія та Україна. Зустрічі «нормандської четвірки» проходять як на рівні голів держав та урядів, так і на рівні очільників МЗС і експертів.