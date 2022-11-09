Материнська компанія Facebook звільнить 11 тис. працівників
Компанія Meta оголосила про звільнення працівників на тлі падіння доходів
Компанія Meta, яка володіє соцмережами Facebook Instagram, месенджером WhatsApp та іншими сервісами, звільняє 11 тис. людей, приблизно 13% від загальної кількості всіх своїх співробітників, повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на Associated Press.
Оголошуючи про скороченя, керівник компанії Марк Цукерберг в листі до працівників повідомив, що йдеться про боротьбу з нестабільністю доходів і загальними проблемами технологічної галузі.
Скорочення у Meta починаються через тиждень після масових звільнень у сервісі мікроблогів Twitter, які сталися після того, як сервіс купив американський мільярдер Ілон Маск.
Meta, як і інші соціальні медіакомпанії, фінансово зросли в епоху карантину через пандемію, оскільки більше людей залишалися вдома, у своїх телефонах і комп’ютерах. Але коли карантинні заходи закінчилися, і люди знову стали виходити на вулицю, зростання доходів сповільнилося.
Цього літа Meta опублікувала дані про перше в історії квартальне зниження доходу, після якого сталося ще одне, більш значне падіння восени.