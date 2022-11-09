Компанія Meta двічі за рік заявляла про падіння доходів

Компанія Meta, яка володіє соцмережами Facebook Instagram, месенджером WhatsApp та іншими сервісами, звільняє 11 тис. людей, приблизно 13% від загальної кількості всіх своїх співробітників, повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на Associated Press.

Оголошуючи про скороченя, керівник компанії Марк Цукерберг в листі до працівників повідомив, що йдеться про боротьбу з нестабільністю доходів і загальними проблемами технологічної галузі.

Скорочення у Meta починаються через тиждень після масових звільнень у сервісі мікроблогів Twitter, які сталися після того, як сервіс купив американський мільярдер Ілон Маск.

Meta, як і інші соціальні медіакомпанії, фінансово зросли в епоху карантину через пандемію, оскільки більше людей залишалися вдома, у своїх телефонах і комп’ютерах. Але коли карантинні заходи закінчилися, і люди знову стали виходити на вулицю, зростання доходів сповільнилося.

Цього літа Meta опублікувала дані про перше в історії квартальне зниження доходу, після якого сталося ще одне, більш значне падіння восени.