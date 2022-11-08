У застосунках Instagram з’явилися нові інструменти для планування публікацій. Ними можуть скористатися власники професійних облікових записів, тобто бізнес і творці контенту (люди, які регулярно публікують багато постів у соцмережах і мають велику кількість підписників).

Як пише Social Media Today, новий параметр дозволить користувачам планувати дописи безпосередньо у застосунку до 75 днів. Щоб це зробити:

у процесі створення допису торкніться «Додаткові налаштування», перш ніж опублікувати його;

натисніть «Запланувати цю публікацію»;

виберіть час і дату, коли допис потрібно опублікувати;

торкніться «Розклад» у редакторі дописів.

Планувати можна дописи з короткими роликами (Reels), світлини та й дописи, які містять більш як одне фото чи відео, зазначає Engadget.

Чи стане ця функція доступною для звичайних користувачів, ще невідомо – Instagram нічого не згадує про її повне впровадження для всіх.

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