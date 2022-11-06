Соцмережа Twitter запустила функцію платної підписки, яка дозволить користувачам отримати галочку верифікації. Вона коштуватиме 7,99 доларів, повідомляє BBC.

В останньому оновленні застосунку Twitter для ґаджетів Apple вказано, що функція доступна для користувачів лише в деяких країнах. Наразі її тестують у США, Канаді, Великій Британії, Австралії та Новій Зеландії.

Раніше галочка верифікації була доступна лише політикам чи впливовим особам та організаціям, яких просили підтвердити свою особу. Вона була ознакою того, що профіль є справжнім, і допомагала боротися з дезінформацією. Тепер же в компанії занепокоєні, що таке рішення нового керівника Ілона Маска призведе до поширення фейкових новин у Twitter.

Як пише «Бабель», деякі користувачі вже демонструють подібні речі – один із них придбав галочку, перейменувався на американського актора Тобі Магвайра та від його імені анонсував дату виходу нового фільму «Людина-Павук». Згодом користувач перейменувався назад і повідомив, що багато хто повірив у те, що це дійсно акаунт актора. За годину він отримав понад тисячу нових підписників та десятки тисяч лайків та ретвітів.

У Twitter обіцяють, що як виявлятимуть акаунти з галочкою верифікації, які видають себе за когось іншого, то блокуватимуть їх назавжди, а гроші не повертатимуть.

Також наразі незрозуміло, що буде з тими користувачами, які вже мають галочки верифікації: чи доведеться їм купувати підписку, а чи соцмережа заново перевірить їхню особу та залишить галочку безкоштовно.

Американський мільярдер Ілон Маск купив Twitter 27 жовтня. Після цього він розпустив раду директорів та анонсував створення ради з модерації контенту. Маск доручив розробникам Twitter зробити верифікацію платною в стислі терміни (до 7 листопада), погрожуючи звільненням. Спершу передбачалося, що галочка верифікації коштуватиме 20 доларів, утім згодом Маск знизив її вартість. Також повідомлялося, що вже верифікованим користувачам буде надано 90 днів, упродовж яких вони мають купити підписку. Але дотепер про підтвердження цієї інформації невідомо. Також, за даними ЗМІ, Twitter розробляє і функцію платного відео.

Для реалізації своїх планів і перевірки коду Twitter Маск подовжив робочі зміни в компанії до 12 годин та залучив до роботи працівників із Tesla.

3 листопада повідомлялось, що Ілон Маск планує звільнити близько 3700 працівників компанії – це половина персоналу. Також він хоче повернути працівників у офіс — право працювати будь-звідки він скасує.