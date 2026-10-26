Україна не братиму участь у чемпіонаті світу, що відбуватиметься в Росії

Україна намагатиметься оскаржити рішення про проведення чемпіонату світу з важкої атлетики у 2030 році в Москві. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF). Своєю чергою міністр молоді та спорту Матвій Бідний заявив, що українські атлети не братимуть участі у змаганнях у Росії. Про це в понеділок, 26 жовтня, повідомило «Суспільне Спорт» із посиланням на коментарі державного тренера збірної України з важкої атлетики Дмитра Сухоцького та міністра молоді та спорту Матвія Бідного.

За словами Дмитра Сухоцького, Україна звернеться до Міжнародної федерації важкої атлетики з проханням переглянути рішення про проведення турніру в російській столиці.

«Ми будемо очікувати від IWF якихось пояснень, чи враховували вони взагалі безпеку українських спортсменів під час перебування в Москві. Хочемо отримати, якщо вийде, протокол рішення. Хороші спортивні зали, як вони написали на сайті, не є вирішенням питання безпеки», – цитує «Суспільне Спорт» Дмитра Сухоцького.

Сухоцький також зазначив, що вважає неможливою участь українських спортсменів у чемпіонаті світу 2030 року, якщо він відбуватиметься в Росії.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Заяву Дмитра Сухоцького підтримав міністр молоді та спорту Матвій Бідний. Урядовець наголосив, що українські атлети не братимуть участі у змаганнях, які відбуватимуться в Росії.

«Наша загальна позиція – брати участь у змаганнях і не лишати майданчик для росіян. Але це екстраординарне рішення, і, звісно, наші спортсмени в Москву не поїдуть. Подивимось, що буде у 2030 році, і чи взагалі в них буде змога приймати ці змагання», – сказав Матвій Бідний.

Нагадаємо, 25 жовтня стало відомо, що Росія у 2030 році прийматиме дорослий чемпіонат світу з важкої атлетики. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF). Це вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Москві довірили проведення турніру такого рівня.