Росія у 2030 році прийматиме чемпіонат світу з важкої атлетики

Росії довірили прийняти дорослий чемпіонат світу з важкої атлетики у 2030 році. Це вперше від початку повномасштабної війни міжнародна федерація з олімпійського виду спорту довірила Москві проведення турніру такого рівня.

Рішення ухвалив виконавчий комітет Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF), визначивши чотирьох господарів чемпіонатів світу, що відбуватимуться у 2028–2030 роках. Відтак у 2028 році чемпіонат світу серед молоді відбудеться у Приштині (Косово), а чемпіонат світу серед юніорів – у Каракасі (Венесуела). У 2029 році дорослий чемпіонат світу прийматиме Ахмедабад (Індія), а у 2030 році – Москва (Росія).

Додамо, що чемпіонат світу 2030 року стане кваліфікаційним турніром до Олімпійських ігор 2032 року, які відбудуться в австралійському Брісбені.

Як зауважило «Суспільне», в олімпійському спорті змагання рівня чемпіонату світу вперше відбуватимуться в Росії від початку повномасштабної війни проти України.

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Нагадаємо, у липні 2026 року Міжнародний олімпійський комітет (МОК) скасував санкції проти Росії та повернув її спортсменів на міжнародні турніри. Відповідно до рішення МОК, кожна міжнародна федерація самостійно ухвалюватиме рішення щодо допуску росіян на будь-яких умовах.