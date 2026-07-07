Президентка Міжнародного олімпійського комітету Керсті Ковентрі

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) на своєму офіційному сайті повідомив про тимчасове відновлення в правах Олімпійського комітету Росії.

Таким чином, МОК відмінив рекомендації від 28 березня 2023 року щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях у нейтральному статусі при забороні на участь у командних видах програми.

Згідно з рішенням, відтепер кожна міжнародна федерація ухвалюватиме рішення щодо допуску росіян самостійно на будь-яких умовах. Жодних рекомендацій від МОК, які діяли від початку повномасштабного вторгення Росії в Україну, більше немає. Відповідно, атлети з цих країн можуть повернутися до виступів під національною символікою і навіть приймати у себе міжнародні змагання.

Що ж до того, в якому статусі (нейтральному чи повноправному) російські спортсмени зможуть брати участь у Олімпійських іграх, МОК визначиться згодом (чи зможуть користуватися гімном, прапором та іншою символікою).

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Виконком МОК ухвалив скандальне рішення після аналізу ситуації, проведеного юридичною комісією організації. У МОК заявили, що Олімпійський комітет Росії більше не включає до свого складу регіональні спортивні організації на територіях, які перебувають під юрисдикцією Національного олімпійського комітету України. Крім того, російська сторона підтвердила, що не веде і не буде вести діяльність на цих територіях.