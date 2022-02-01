Саморобний електричний «Запорожець» здатен розганятися до 120 км/год. А прискорення до першої сотні займає лише 3,77 секунди.

Автор YouTube-каналу Seva TV опублікував відео рекордного заїзду доопрацьованої версії свого «Запорожця». Під час серії тестових заїздів на одному із автошляхів під Ковелем автомобіль вдалося розігнати до 100 км/год за 3,77 секунди. Зі слів автоумільця, це найшвидший електричний «Запорожець» у світі.

У процесі перетворення на електромобіль на старенький ЗАЗ-966 встановили електродвигун Ansaldo з водяним охолодженням. Потужність агрегата – 30 кВт (41 к.с.), маса – 82 кг.

Батарею місткістю 16 кВт запозичили у Chevrolet Volt, контролер на 1200 А (50-450В) надав автомобільний майстер із Ковеля. Він же займався налаштуваннями силової установки: збільшив потужність та доопрацював систему охолодження. Зокрема, встановив новий рідинний контур та великий дифузор, що «продуває радіатор наскрізь». Потужність допрацьованого електромобіля при масі 750-800 кг склада близько 300 кВт (408 к.с.). Також в арсеналі електричного «ЗАЗу» значиться система рекуперації енергії.

Далі на «Запорожець» планують встановити розширювачі колісних арок та спортивні шини. На думку майстрів, це дозволить розраховувати на ще найкращий результат.

Для порівняння найпотужніша Tesla Model S Plaid із тримоторною силовою установкою на 1020 к.с. прискорюється від 0 до 100 км/год за 2,1 секунди та розвиває максимальну швидкість 322 км/год.