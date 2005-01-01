Майже 400 прикордонників-строковиків склали присягу у Великих Мостах

376 новобранців-прикордонників у Великих Мостах присягнули на вірність українському народові. Перш ніж стати повноцінними стражами рубежів, строковики пройшли місячні навчання. На черзі – розподіл по загонах і охорона кордону.

На плацу кінологічного навчального центру у Великих Мостах новобранці, батьки та друзі новоспечених прикордонників. Перед складанням присяги хлопці посилено тренувались та вивчали особливості служби на кордоні.

«Вони пройшли місячний курс підготовки по основних навчальних дисциплінах: тактики прикордонної служби, прикордонного контролю, вогневої підготовки і готові для проходження служби в органах охорони кордону», – розповідає перший заступник начальника кінологічного центру Ростислав Сащук.

376 «зелених беретів» призвали із 21 області України. Найбільше за бійців хвилюються рідні. «Приїхали з Черкащини до сина, хочемо йому побажати легкої служби, щоби був на кордоні, щоб держава у нас була найкраща», – каже батько майбутнього прикордонника Микола.

«Серце болить, дитина була біля батьків, а тут треба служити, Україну захищати», – розповідає матір майбутнього прикордонника Анна. Опісля присяги досвідчені прикордонники продемонстрували власні вміння та підготовку своїх чотирилапих товаришів по службі. Самих же ж новобранців півторарічна служба схоже не лякає.

«Попав куди хотів, здав присягу, захищатиму Україну», – сказав прикордонник-строковик Сергій Тимошенко. Найголовніша служба у прикордонників у зоні проведення операції об'єднаних сил. Та молодих «зелених беретів» на війну не відправлятимуть.

«Вони не підуть до зони операції об'єднаних сил, будуть нести службу на мирних ділянках кордону, але я вам скажу, що ми залучає курсантів до охорони і вони дуже серйозно ставляться до своїх обов'язків. Йде дуже багато затримань», – запевнив голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал.

Уже незабаром новобранців розподілять по різних прикордонних загонах. Більшість служитиме на Заході, Чернівцях, Мукачевому та Чопі.