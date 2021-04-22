Міжнародний банк реконструкції та розвитку позичить Україні на боротьбу із коронавірусом 2,5 млрд грн. Кошти, зокрема, підуть на проведення вакцинації. Про це заявила заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова на брифінгу в четвер, 22 квітня, передає «Інтерфакс-Україна».

«Українська система охорони здоров’я отримає додатково 2,5 млрд гривень допомоги від Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Вчора Кабмін погодив запропоновану МОЗ угоду про позику в рамках проекту "Екстрене реагування на Covid-19 та вакцинація в Україні"», – розповіла вона.

Вона уточнила, що цей документ передбачає кошти для закупівлі вакцини від на суму близько 840 млн грн.

Крім того, угода передбачає логістику, закупівлю обладнання для зберігання вакцин, забезпечення холодових ланцюгів, а також проведення тренінгів з утилізації відходів.

Ще близько 900 млн гривень отримає загальний фонд державного бюджету.

Нагадаємо, що 21 квітня уряд міністрів оприлюднив Національний план вакцинації від Covid-19. Загалом у плані передбачено використання понад 21913316 млн доз вакцин. Із них за рахунок коштів держбюджету закуплені 13913316 доз вакцин, а в межах COVAX Україна має отримати 8 млн доз.

Як повідомляла експертна організація StateWatch із посиланням на Держказначейство, МОЗ витратило близько 1,6 млрд грн на закупівлю вакцини за бюджетною програмою «Проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби Covid-19» – це 40% від загальної суми програми у 4 млрд грн.