Україна домовилася з Єврокомісією про співпрацю над сумісністю українського та європейського Цифрового сертифіката про імунітет від Covid-19. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в неділю, 18 квітня.

«Сумісність українського і європейського сертифіката дасть можливість українцям безперешкодно подорожувати Європою», – заявив Шмигаль.

Відповідних домовленостей досягла віце-прем’єрка Ольга Стефанішина під час зустрічі з віце-президенткою Єврокомісії Вєрою Юровою, зазначив Шмигаль.

З його слів, цифровий сертифікат ЄС буде підтверджувати, що людина вакцинувалася від коронавірусу, одужала від нього, а також здала відповідні тести.

Що відомо про сертифікати про імунітет від коронавірусу

28 березня ЄС презентував «цифровий зелений сертифікат» – документ, який підтверджуватиме, зокрема, факт щеплення від коронавірусу його власника. На документі вказуватимуться дата народження й паспортні дані власника (з можливістю перевірки через QR-код), а також те, чи хворіла людина на Covid-19, чи зробила щеплення – або який у неї результат ПЛР-тесту.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповідав, що МОЗ разом із Мінцифри вже на фінальній стадії розробки паспорта вакцинації для українців – вона міститиме інформацію про її дату та термін дії і буде в електронному або паперовому вигляді. Його отримають громадяни, які зроблять дві дози щеплення, а видавати такі документи розпочнуть, коли в Україні вакцинується достатня кількість людей.