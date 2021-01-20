Вакцинованих від коронавірусу осіб заноситимуть до спеціальної електронної бази, щоб потім лікарі могли видати довідку про щеплення, повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу «Україна 24».

За його словами, коли на міжнародному рівні запровадять паспорти вакцинації, така електронна система дозволить оперативно видавати довідки про щеплення.

Окрім того, Ляшко наголосив, що держава зацікавлена безкоштовно вакцинувати громадян. Вакцину за власні кошти українці, за його словами, зможуть придбати не раніше другого півріччя 2021 року. Заступник міністра переконує, що влада робитиме все можливе, аби повнолітні українці безкоштовно отримали дві дози вакцини.

«Сьогодні держава зацікавлена зробити щеплення безоплатно для всіх верств населення. Тому на перших етапах не потрібно розглядати можливість щеплення за власні кошти у приватних структурах, оскільки ми зацікавлені й маємо ресурс викуповувати всю вакцину, яка буде потрапляти або матиме можливість потрапити на ринок України. Коли ми говоримо про потенційну можливість вакцинації за власний кошт, це ми говоримо як мінімум про друге півріччя 2021 року, але і то не факт», – сказав Ляшко, якого процитувала «Українська правда».

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що вакцинація від Covid-19 в Україні розпочнеться в середині лютого.

Крім того, оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я України з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від Covid-19. Протягом наступних двох років планують зробити щеплення 50% населення, тож вакцину мають отримати 20 млн українців.

Що таке Covid-паспорт

Covid-паспорт або паспорт вакцинації – це документ, який може замінити собою нинішні умови під час подорожей за кордон. Якщо наразі для в’їзду до низки країн необхідно пред’являти негативні результати лабораторного тесту на коронавірус, то після впровадження Covid-паспортів буде достатньо пред’являти їх.

Разом з тим, високопосадовці деяких країн виступають за те, аби вакциновані від коронавірусу могли швидше відновити свої базові права на відвідування ресторанів чи кінотеатрів.

Зазначимо, що, наприклад, у Німеччині існують паспорти імунізації, в яких записують усі щеплення. Натомість першою країноюб в світі, яка готується створити Covid-паспорт, стала Угорщина. Без електронного документа неможливо буде пересуватися країною та відвідувати публічні заходи.

Комітет Всесвітньої організації охорони здоров’я з надзвичайних ситуацій наразі виступає проти Covid-паспортів через те, що вплив вакцин на скорочення передачі вірусу поки невідомий, а доступність вакцин в цей час занадто обмежена.