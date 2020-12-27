Крім звичайних паспортів угорцям знадобляться ще й медичні

Систему спеціальних мобільних додатків, що міститимуть інформацію щодо стану здоровʼя громадян, планують запустити в Угорщині. Перед цим інформацію про перевірки кожного мешканця країни на Covid-19 буде занесено до єдиної електронної бази охорони здоровʼя (EESZT), повідомляє «Мукачево.net».

«Ми відчуваємо, що у світі зростає потреба в тому, щоб громадяни могли довести свою захищеність від коронавірусу, щоб мати можливість вільно пересуватися та користуватися послугами в середовищі, де перебуває багато людей і де існує підвищений ризик ризик можливого інфікування», – повідомив заступник гендиректора Генеральної дирекції Національної лікарні Угорщини Балінт Сабо.

Мова йде про так званий Covid-паспорт. Без нього практично неможливо буде здійснити похід до театру, перукарні, відвідати будь-який захід або навіть потрапити на авіарейс.

Як пояснив Сабо мобільний додаток складається з двох частин. Один – це сам паспорт Covid-19, а інший – контрольний додаток, який підтверджує захист від Covid даного громадянина на основі результатів тестів на коронавірус, проведених за останні 14 днів, та отриманих щеплень.

Covid-паспорт буде містити дані, які вже є в системі EESZT.

Наразі Угорщина вже випереджає інші країни за рівнем застосування таких документів. Як тільки буде завершене тестування системи вона стане доступною для всіх громадян Угорщини. Додаток ідентифікує громадянина за допомогою номера його соціального страхування. Він надає необхідний сертифікат захисту від Covid-19, перевіряючи результати проведених тестів на коронавірус та історію отриманих щеплень, інші відповідні медичні записи.

Результати відображатимуться у вигляді QR-коду, що містить часовий код та електронний підпис. Люди зможуть користуватися цим так званим Covid-паспортом не лише в Угорщині, а й за кордоном.

Як інформував ZAXID.NET, Угорщина розпочала вакцинацію населення від коронавірусу у суботу, 26 грудня, за день до початку розгортання вакцинації в інших країнах ЄС.