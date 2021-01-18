Уряд України планує отримає три різних препарати у перших партіях вакцини від Covid-19. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

«Ми є учасниками всесвітньої ініціативи COVAX, а також зверталися до всіх наших партнерів щодо необхідності поставки перших партій вакцини якомога скоріше...На сьогодні є змога обирати з трьох вакцин, і скоріше за все, в перших партіях ми будемо мати якраз три різні вакцини», – розповів прем'єр-міністр.

За словами Шмигаля, всі препарати однозначно будуть ліцензовані в Україні і схвалені ВООЗ. Тобто, це будуть вакцини з підтвердженим відсотком ефективності.

Він також зауважив, що Україна отримає вакцину не пізніше лютого. Назв препаратів Шмигаль не уточняв, але, ймовірно, окрім китайської вакцини Sinovac, йдеться про вакцини у межах глобальної ініціативи COVAX – від AstraZeneca, Novavax або Johnson & Johnson.

Крім того, ведуться перемовини ще з 6 компаніями-виробниками, які сьогодні мають дві стадії клінічних досліджень і проводять третю.

Практично зі всіма Міністерство охорони здоров’я підписало non-disclosure agreement. Це означає, що МОЗ поки що не має права обговорювати публічно назви чи параметри препаратів.

Денис Шмигаль розповів, що після реєстрації вакцини в Україні, її також зможуть ввозити комерційні підприємства.