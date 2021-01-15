Масове щеплення українців проти коронавірусу розпочнеться у лютому. Про це в ефірі каналу «Україна 24» повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«Я точно знаю, що ми почнемо вакцинуватися з лютого поточного року. Це те, що у нас точно є. Якщо ми орієнтуємося на те, що у нас вже підписано з компанією Sinovac, це 700 тис. доз, вони нам повинні поставити впродовж 30 календарних днів з дня реєстрації», – розповів очільник МОЗ.

За його словами, очікується, що реєстрація цього препарату завершиться в січні, після чого почнеться вакцинація.

«Ми спочатку розраховували, що будемо отримувати вакцину у лютому. Ми зробили серйозні кроки з країнами, де виробляються вакцини», – заявив Степанов.

Міністр додав, що українці будуть отримувати всі ті самі документи стосовно вакцинації, що й у країнах ЄС.

Нагадаємо, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що Україна закупить китайську вакцину від коронавірусу, якщо її дієвість становитиме не менш як 70%.

Пізніше Україна домовилася закупити понад 9 млн доз китайської вакцини Sinovac Biotech. Вже 11 січня група фармкомпаній «Лекхім» оголосила про укладання угоди із SinoVac на постачання в Україну 5 млн доз препарату в першому півріччі 2021 року.