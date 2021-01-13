Українська група фармацевтичних компаній «Лекхім» уклала угоду щодо постачання в першому півріччі 2021 року 5 млн доз вакцини проти Covid-19 з китайським виробником Sinovac Biotech. З цієї кількості 1,913 млн доз буде закуплено за державні гроші, а решту доз «Лекхім» продасть підприємствам, щоб вони вакцинували від коронавірусу своїх працівників і членів їхніх родин, розповіли представники компанії на прес-конференції в середу, 13 січня.

За словами представників «Лекхіму», яких процитувала «Українська правда», з 15 січня до 15 лютого 2021 року компанія почне прийом заявок від промислових та інших підприємств України на купівлю вакцин. Тобто підприємства зможуть закупити препарат, щоб вакцинувати своїх працівників та членів їхніх родин.

Якою буде ціна китайської вакцини від коронавірусу в Україні

Одна доза вакцини від коронавірусу CoronaVac, яку виготовляє китайська Sinovac Biotech, коштуватиме 504 грн. Ціна препарату буде єдиною для всіх покупців, щоб уникнути перепродажів, однак вона може змінитися у залежності від курсу долара, повідомив голова наглядової ради «Лекхіму» Валерій Печаєв.

«Ціна може бути навіть меншою, адже продаж буде здійснюватись у гривнях. Все залежить від того, як буде рухатися курс долара. Якщо курс долара залишиться хоча б такий же – вона буде меншою», – розповів Печаєв.

Перші дози цієї вакцини мають надійти в період з березня до травня. У той же час точні терміни постачання вакцин підприємствам невідомі, оскільки наразі терміни прописані лише для контракту з Міністерством охорони здоров’я, сказав директор департаменту з розвитку «Лекхіму» Михайло Ренський, якого процитувала агенція «Інтерфакс-Україна».

Крім того, «Лекхім» планує у 2022 році розпочати виробництво вакцини китайської компанії Sinovac Biotech від Covid-19 в Україні. Компанії уклали угоду терміном на 5 років і також планують організувати виробництво основного переліку вакцин.

Зареєструвати китайську вакцину від коронавірусу в Україні «Лекхім» планує після того, як її зареєструють у Бразилії. Компанія прогнозує, що це станеться в період з 1 до 5 лютого.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я України домовилося про закупівлю понад 9 млн доз вакцини CoronaVac наприкінці грудня минулого року. Посередником між міністерством і виробником – китайською компанією Sinovac Biotech – стала компанія «Лекхім», якою володіє Валерій Печаєв. Пацієнтські організації називали Печаєва соратником Раїси Богатирьової, яка працювала міністром охорони здоров’я за президентства Віктора Януковича.

Що відомо про ефективність вакцини CoronaVac

Як показали найновіші дослідження цієї вакцини, вона виявилася більш ефективною проти важких форм коронавірусу, тоді як проти легких форм її ефективність ледь перевищила 50%.