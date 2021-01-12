Китайська вакцина проти коронавірусу компанії Sinovac показала загальну ефективність 50,38% під час останнього етапу тестувань у Бразилії. Про це 12 січня повідомляє Bloomberg.

Дослідження проводив місцевий Інститут Бутанан. Він же раніше повідомляв про дещо вищу ефективність – 78%.

Зазвичай аналіз ефективності вакцини ґрунтується на даних учасників експерименту, які після щеплення все ж захворіли на Covid-19. Тобто залежно від їх кількості і вираховується загальна ефективність вакцини.

Представники Бутантану пояснили, що розділили випадки коронавірусної хвороби після вакцинації на шість категорій: безсимптомні, дуже легкі, легкі, два рівні середньої тяжкості та важкі. Перші два – не потребують медичної допомоги.

Ефективність у 78% випадках вакцина показала при врахуванні легкої, середньої та тяжкої форм.

Коли ж до групи вивчення додали дуже легкі випадки, то загальна ефективність знизилася до 50,3% – тобто хоча більшість пацієнтів, на яких не подіяла вакцина, захворіли у легкій формі, вони все ж можуть і надалі розповсюджувати вірус.

Водночас дослідники наполягають, що вакцина стовідсотково ефективна для запобігання важких випадків, а результати Sinovac «досить непоганими».

Інститут Бутантан поки не оприлюднив повні дані клінічних досліджень, посилаючись на заборону компанії-виробника. Ті ж дані, що установа розкрити змогла, вона передасть медичному регулятору Бразилії, який вирішить, чи потрібно реєструвати вакцину в країні.

В будь-якому випадку, Всесвітня організація з охорони здоров'я вимагає, щоб для затвердження вакцина показувала ефективність принаймні у 50% випадків, тож Sinovac відповідно до цих досліджень успішно долає цей поріг.

Нагадаємо, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що Україна закупить китайську вакцину від коронавірусу, якщо її дієвість становитиме не менш як 70%.

Пізніше Україна домовилася закупити понад 9 млн доз китайської вакцини Sinovac Biotech. Вже 11 січня група фармкомпаній «Лекхім» оголосила про укладання угоди із SinoVac на постачання в Україну 5 млн доз препарату в першому півріччі 2021 року.

Вакцина Sinovac Biotech (CoronaVac) є інактивованою вакциною і діє, використовуючи вбиті вірусні частинки, щоб піддавати імунітет дії вірусу без ризику серйозної реакції на захворювання.

Для порівняння, вакцини Moderna та Pfizer є вакцинами до мРНК. Частину генетичного коду коронавірусу вводять в організм, що спонукає його виробляти вірусні білки і цього достатньо для підготовки імунної системи до атаки.

Однією з головних переваг Sinovac є те, що її можна зберігати у звичайному холодильнику за температури від +2 до +8 С.