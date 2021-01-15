«Легальна вакцина спочатку з’явиться у приватників, уже в кінці січня».

Комітет Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо надзвичайної ситуації виступив проти запровадження вимоги обов'язкової вакцинації або наявності імунітету при міжнародних поїздках. Про це у п’ятницю, 15 січня, повідомляє прес-служба ВООЗ.

«Враховуючи, що вплив вакцин на скорочення передачі вірусу поки невідомий, а доступність вакцин в цей час занадто обмежена, комітет рекомендував країнам не вимагати докази вакцинації від прибуваючих мандрівників», – йдеться в повідомленні.

Також у ВООЗ закликали країни застосовувати скоординовані заходи щодо забезпечення безпечних поїздок.

Як інформував ZAXID.NET, МОЗ України планує почати масову вакцинацію від Covid-19 вже в лютому.