McDonald’s відновив роботу п’ятьох із семи ресторанів у Дніпрі, решту відкриють у травні

У вівторок, 25 квітня, у Дніпрі відновили роботу перші чотири ресторани McDonald’s, і ще один заклад готується до відкриття протягом дня.

Як повідомили у компанії, ресторани у Дніпрі відкриваються у різних частинах міста. Так, McDonald’s на пл. Старомостова, 5 розташований біля залізничного вокзалу і зручний для містян і гостей. Ресторан на пр. Гагаріна, 128 улюблений серед молоді, адже поруч розташовані кілька навчальних закладів. Ще два ресторани на пр. Героїв, 2-В і вул. Кондратюка, 2-В — розташовані у різних районах, поруч із набережною та зонами відпочинку. Також ресторан McDonald’s відкрився на лівому березі на пр. Слобожанському, 1-А.

Заклади працюватимуть з 07:00 до 22:00 та дотримуватимуться розширених правил безпеки, за якими у разі оголошення повітряної тривоги команда швидко завершує всі виробничі процеси, видає оплачені замовлення й зачиняє заклад, аби гості та працівники могли пройти в укриття. Ресторани продовжать роботу орієнтовно через годину після скасування тривоги: цей час потрібен на увімкнення й налаштування обладнання та для підготовки працівників до роботи.

Спершу меню в дніпровських ресторанах буде скороченим, але згодом його розширять. Водночас послуга McDelivery, яку забезпечують партнерські компанії з доставки Glovo та Bolt Food, стане доступною на початку травня. Також у травні буде відкрито ще два ресторани мережі.

Відновлення роботи McDonald’s у південній і східній частинах України розпочалося 28 березня з Одеси та Одеської області, де мережа відкрила 9 ресторанів. Таким чином, разом із щойно відновленими дніпровськими закладами в Україні працюють вже 83 ресторани McDonald’s.

Нагадаємо, McDonald's закрив усі ресторани в Україні у перший же день російського вторгнення з 24 лютого. Починаючи з 20 вересня компанія почала відкривати заклади в Києві, Львові, Луцьку, Тернополі та Рівному.