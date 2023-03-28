Заклади мережі McDonald's в Одесі не працювали від початку повномасштабного вторгнення

Із 28 березня у Одесі відновили роботу п’ять ресторанів мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's. Ресторани закрились на початку повномасштабного вторгнення й не працювали більше року.

Як повідомили в прес-службі компанії, з вівторка, 28 березня, в Одесі запрацювали ресторани McDonald's на вул. Пантелеймонівській, 17, вул. Дерибасівській, 23/1, пл. Незалежності, 1, вул. Черняховського, 1б, вул. Красновій, 14а.

У одеських ресторанах, як і в решті ресторанів мережі, діятимуть розширені правила безпеки, згідно з якими в разі оголошення повітряної тривоги команда швидко завершує всі процеси та зачиняє заклад. Також через прогнозований підвищений попит на початку зали працюватимуть на обмежену кількість відвідувачів, щоб уникнути скупчення людей. У ресторанах буде скорочене меню, до якого увійдуть основні страви McDonald’s.

Прес-служба компанії також додала, що на початку квітня запрацюють ще кілька закладів у Одесі, а наприкінці квітня – у Дніпрі.

​Нагадаємо, McDonald's закрив усі ресторани в Україні у перший же день російського вторгнення з 24 лютого. Починаючи з 20 вересня компанія почала відкривати заклади в Києві, Львові, Луцьку, Тернополі та Рівному. Станом на 27 березня в мережі компанії в Україні працюють 67 ресторанів.